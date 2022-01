A Chalon sur Saône, la présidence française du Conseil de l'Union européenne est saluée par les pro-Macron

Le mot d'ordre est clairement affiché par les soutiens au Président Macron, et ce samedi Jérémy Decerle, euro-député Saône et Loirien pouvait compter sur les présences de Raphaël Gauvain, Vincent Chauvet, maire d'Autun mais surtout membre du Comité Européen des Régions ou encore d'Alain Rousselot-Pailley, conseiller municipal chalonnais.

Une forme de "debrief" après l'intervention cette semaine au Parlement Européen d'Emmanuel Macron alors que la France prend la présidence du Conseil de l'Union Européenne pour les 6 prochains mois. Jérémy Decerle a dénoncé les discours "auto-centré" des oppositions européennes faisant du Parlement Européen une tribune franco-française qui n'intéresse en aucun cas les Européens. "Ils ont raté la marche" a déploré l'euro-député dénoncant des attaques ad hominem qui ne correspondent en rien aux enjeux qui doivent rythmer l'Union Européennes.

Vincent Chauvet a rappelé l'importance de l'engagement vis à vis de l'écologie, pointant les propos de Yannick Jadot qui dénonçait "l'inaction climatique", "ça me fait bondir et je m'inscris en faux". A tour de rôle, les intervenants ont évoqué l'importance "du respect de la souveraineté des peuples", "une présidence française qui doit être une réussite", "avec de grands enjeux qui doivent faire briller l'Europe".

Jérémy Decerle est revenu sur les enjeux européens fondamentaux, " de la démocratie, du progrès et de la paix" alors qu'à l'Est en Ukraine, les tensions face à la Russie ne font que s'envenimer. Il est revenu sur l'importance "de l'instauration d'un droit d'initiative, sur la mise en place d'un salaire minimum, de l'inscription d'un quota de femmes dans les conseils d'administrations, de la transformation des industries vers quelque chose de plus environnemental, de la lutte contre la déforestation importée, du renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des relations notamment avec l'Afrique, de la mise en place de perspectives sincères et honnêtes à destination des futurs adhérents, du respect des traités et de la fermeté vis à vis des USA, de l'instauration dans les prochains accords commerciaux des mesures miroirs, de la PAC ..."

La question du pass vaccinal à l'échelle de l'Europe ?

Les soutiens à Emmanuel Macron se sont montrés très fermes sur la question de l'instauration du pass vaccinal. Tout en considérant "que le pass n'a pas vocation à durer" pour Raphaël Gauvain, Jérémy Decerle a appelé chacun à se soumettre à la quesiton du pass vaccinal, et puis "ceux qui ne peuvent pas prendre le train... qu'ils prennent leurs voitures". Un message teinté d'agacements vis à vis de la situation mais qui ne répond pas à la problématique de distorsions de politique sanitaire entre les états membres. La question de fond étant l'interrogation portée par un certain nombre d'acteurs du tourisme qui s'interrogaient via notre intermédiaire sur la question du pass vaccinal alors que nombre de voisins limitrophes ont levé cette question là... au point que certains touristes n'auront pas entre les mains de pass vaccinal même si ils peuvent présenter un pass sanitaire, pour aller à l'hôtel ou au restaurant à compter de lundi.

Laurent Guillaumé