Dans un contexte sanitaire qui complexifie la campagne, Emmanuel Macron refuserait de participer aux débats de 1er tour

Une prise de position qui risque de crisper toujours un peu plus ses oppositions mais qui pose aussi un problème en terme de positionnement démocratique.

C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve république mais l'entourage du Président de la République a fait savoir qu'Emmanuel Macron ne souhaitait pas participer aux débats du 1er tour. Une position qui risque de susciter un certain nombre de commentaires de la classe politique et qui interroge en terme de pratique. Se placant au-dessus de la mêlée, Emmanuel Macron entend se dispenser de tout débat politique susceptible de venir parasiter sa candidature, d'autant plus que la campagne s'annonce volontairement comme une campagne éclair. Une campagne qui devrait se réduire à la portion congrue alors que le contexte sanitaire risque de complexifier l'intégralité des rendez-vous avec les concitoyens.

Bien évidemment rien n'oblige le Président sortant à participer à une quelconque "messe" médiatique ni à aucun débat de premier tour et sans doute qu'il se dissimulera derrière ses obligations exécutives pour se soustraire à cet exercice pourtant indispensable à la vitalité démocratique du pays.

Une non-participation reviendrait à considérer que les autres ne valent pas la peine de perdre du temps à débattre avec eux... Une conception quelque peu étonnante pour celles et ceux attachés aux fondements démocratiques.

Laurent Guillaumé