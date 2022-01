Masterclass de l'entrepreneuriat - Comment gérer son activité en temps de crise ? Le prochain rendez-vous de L'Usinerie est annoncé

« Le meilleur moyen de se sortir d’une situation, c’est de ne pas s’y mettre », tel est le mantra d’Alexandre Desmares, gérant de l’agence DAAP CT, qui animera la prochaine masterclass de l’entrepreneuriat le mardi 8 février prochain à 9 h en visio-conférence.

La crise sanitaire que nous vivons actuellement est au cœur de l’actualité, et ses répercussions sur l’ensemble des acteurs économiques sont indéniables. D’autres crises totalement différentes, plus locales, peuvent aussi entraver l’activité de l’entreprise. De la gestion des ressources humaines à la mise en conformité au RGPD, en passant par les cyber-menaces, les éléments déclencheurs d’une crise sont aussi nombreux que diversifiés.

Au cours de cette masterclass, Alexandre Desmares donnera différentes méthodes et outils pour évaluer et anticiper les risques au sein de son entreprise, et ainsi être prêt en cas d’urgence, notamment par la mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA).

Ses propos seront illustrés par des témoignages d’entreprise, notamment Jérôme LOUIS, de VirtualNetworks.

Cette matinée est organisée par l’Usinerie Partners, en partenariat avec la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté, avec le soutien du Grand Chalon et de la RégionBourgogne Franche Comté.

