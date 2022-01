Les résultats du week-end au Billard Club Chalonnais

Ce week-end, 3éme et dernier tournoi au mode de jeu à la Bande dans les différentes catégories et qualificatif pour les 1/2 finale de District et finale de District. Samedi à Chalon, en Régionale 2, 1ere place pour Jean Dorlet avec 0,90 de moyenne générale, 5 points de meilleure série, 2eme Francois Serna avec 0,77 de moyenne générale, 6 points de meilleure série.

Dimanche à Chalon, en Nationale 1, Eric Soler remporte le tournoi avec 2,45 de moyenne générale, 15 points de meilleure série . En Régionale 1 , 4éme Jérome Richard avec 1,09 de moyenne générale , 7 points de meilleure série, 5éme Bernard Jacob 1,02 de moyenne générale , 6 points de meilleure série.

A Cuiseaux Champagnat, en Régionale 2 , Daniel Laucher termine 3éme avec 0,74 de moyenne générale , 6 points de meilleure série. Au Breuil en Régionale 1, 5éme place pour Pierre Chevat avec 0,64 de moyenne générale , meilleure série 5 points.

Prochaines compétitions, à Chalon samedi prochain , 1er tournoi Adultes Débutants interne et 1er tournoi Départemental Jeunes . Dimanche 3éme et dernier tournoi 3 Bandes dans les différentes catégories .