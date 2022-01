Une exposition d’aquarelles à ne pas manquer dans le hall d’accueil de la mairie de Saint Rémy.

Régulièrement, le hall d’accueil de la mairie de Saint Rémy se transforme en galerie d’exposition. En ce moment et jusqu’au 1er Mars c’est l’aquarelliste Jean-Luc Durand qui expose ses œuvres. Ce vendredi soir, c’était le vernissage de l’exposition en présence de Florence Plissonnier maire de St Rémy et de quelques invités, crise sanitaire oblige !

Jean-Luc Durand commence par la peinture au couteau dans les années 80, il fera sa première exposition à la galerie du Châtelet en 1985. Il viendra très rapidement à l’aquarelle et se passionnera pour cet art. En 2015, c’était la première fois qu’il venait exposer ses toiles à St Rémy.

Cette exposition de 2022 rassemble des toiles récentes et un ensemble de reproductions de ses œuvres scannées en petit format. Chalon, sa ville, est l’endroit de prédilection pour l’aquarelliste, avec la Saône, ses ponts, sa tour et bien d’autres monuments qu’il sait faire vivre au travers des couleurs, de sa technique et de son style.

Une exposition à venir visiter seul, en famille ou avec des amis, à consommer sans modération tout en respectant les consignes sanitaires.

Exposition gratuite, tous les jours sauf le samedi et le dimanche.

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Les mardis de 08h30 à 17h30.

C.Cléaux