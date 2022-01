C'est par un "désolé" que Florent Pagny annonce l'annulation de ses concerts

Une mauvaise nouvelle pour une star Saône et Loirienne particulièrement appréciée sur le bord de Saône. «On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé, mais vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé» avant de rappeler l'enregistrement de la saisons 2022 de The Voice dans lequel il est membre du jury, saison qui a été enregistrée et qui sera diffusée prochainement sur TF1. A Florent Pagny et toute sa famille, nous lui adressons un prompt rétablissement.

L.G