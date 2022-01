AVIS DE DECES - Madame Jeanne VANTARD née GUICHARD

CHAMPFORGEUIL



Bernard et Martine Vantard,

son fils et sa belle-fille ;

Estelle, Damien, Aurélie, Marine,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Quentin, Pauline, Aurore, Elise, Raphaël, Mathias, Noah,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne VANTARD

née GUICHARD

survenu le 24 janvier 2022, à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 28 janvier 2022 à 15h15, en l'église de Champforgeuil.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son

dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jeanne, a rejoint, son époux

Régis

décédé en 2017

et

Christian et Nicole

son fils et sa belle-fille,

décédés en 1974.