COVID 19 - Une aide exceptionnelle à destination des indépendants et auto-entrepreneurs

Même si les contours ne sont pas encore très clairs, le ministre délégué aux PME a fait savoir ce mercredi qu'un nouveau dispositif allait être mis en place à destination des travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs, victimes de la 5e vague de COVID. Un dispositif qui prendrait la forme d'allègements de cotisations sociales et une aide exceptionnelle. Ceux qui perdront plus de 65% de chiffre d'affaires pourront déduire de leur activité du premier trimestre 2022 le chiffre d'affaires réalisé en décembre et janvier. Ceux qui perdront de 30 à 65 % de leur chiffre d'affaire sur les mois de décembre et janvier pourront également déduire la moitié du CA réalisé au premier trimestre.

Attention, cette aide concerne exclusivement un secteur professionnel spécifique, notamment ceux qui ont déjà le plus bénéficié des dispositifs gouvernementaux.