La commune de Givry offre 3 183 livres au Rotary club, dans le cadre de l'action intitulée « Des livres pour le Liban ».

La remise s'est déroulée mercredi matin dans les locaux de la médiathèque et de la Résidence Autonomie des 7 Fontaines

Le Rotary Club conduit depuis de nombreuses années des projets d’aide humanitaire en direction des plus démunis, tant sur le plan local que sur la scène humanitaire mondiale.

Dans ce cadre, il mène depuis 1994, à travers sa structure «Comité Inter-pays France Liban », une action nationale baptisée «Des livres pour le Liban». Elle consiste à collecter des livres en France, pour les redistribuer aux libanais francophones, que ce soit au sein des écoles, des foyers de jeunes et dans les bibliothèques publiques.

Mercredi Matin, Sébastien Ragot, Maire de Givry, a remis aux représentants du Rotary club Chalon Bourgogne Niepce, emmenés par Mireille Fouchecourt, sa Présidente et Michel Durand, Responsable de l'opération «Liban», une soixantaine de cartons, remplis de livres. Il y en avait exactement 3 009, composés de romans, documentaires et bandes dessinées pour adultes et jeunes

Ces ouvrages, en bon état, avaient été retirés des rayons de la Médiathèque givrotine, dans le cadre du désherbage qui a été réalisé de fin 2017 à fin novembre 2019. L'objectif de ce tri était de renouveler les collections proposées aux adhérents, pour les rendre plus attrayantes, vivantes et pertinentes.

La délégation a ensuite fait une halte la Résidence Autonomie «Aux Sept Fontaines», qui s'est associée à l'opération en offrant 174 ouvrages supplémentaires.