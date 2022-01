PRIMAIRE POPULAIRE - Christiane Taubira remporte la Primaire populaire .... et ?

Sur 467 000 inscrits, 392 738 personnes avaient voté à la Primaire populaire. Soit un taux de participation de 84,1% à la clôture du scrutin. C'est dire le score qui surpasse clairement nombre d'autres scrutins. Une réussite si on se contente de comparer quelques données chiffrées.

467 000 inscrits à participer qui sont à comparer aux 317 000 de la France Insoumise... aux 117 000 participants de la primaire écologiste et ne parlons pas des 22 000 socialistes qui ont participé à la désignation d'Anne Hidalgo.

Une fois qu'on a donné ces quelques chiffres, on a fait le tour de ce processus certes original mais qui révèle bien des côtés nébuleux et peu enclin à renverser la table à quelques dizaines de jour du premier tour de la présidentielle. Les trois principaux ténors de la Gauche ont clairement signifié leurs oppositions à la participation d'un tel scrutin, considérant le risque piégeux de l'exercice. Très tôt, de Yannick Jadot à Jean-Luc Mélenchon, tous ont fait savoir qu'ils ne validaient pas le principe.. et pour cause.

Du coup, voilà Christiane Taubira intronisé par la Primaire Populaire... et donc ? C'est quoi la suite ? Puisque les trois principaux appareils politiques de la Gauche française ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils faisaient cavaliers seuls, tout en appelant à l'Union... derrière leurs noms évidemment.

Alors Christiane Taubira va-t-elle décrocher son téléphone à l'image d'Arnaud Montebourg avec le succès qu'on lui connait ? A part rajouter un bulletin de plus dans les bureaux de vote, difficile de voir la stratégie globale qui se cache derrière cette nouvelle candidate. Elle va devoir convaincre... mais qui ? Là est la grande question... et à ce stade, il est bien difficile de voir quelle dynamique elle pourrait bien créer à gauche.... d'autant plus que l'élection présidentielle devrait se jouer un plus à droite sur l'échiquier.

Laurent Guillaumé