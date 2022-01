OUVERTURE CONCURRENCE TER REGIONAUX - La France Insoumise réagit

Communiqué de la France Insoumise BFC

Ainsi a eu lieu le vote du premier budget de la majorité régionale PS-PCF-PRG-EELV.

Alors que la région devrait être un bouclier social qui protège en temps de crise, ce budget pose

de nombreuses questions quant à son ambition de transformation sociale.

Preuve qu'aucun bras de fer n'est engagé avec l'Etat, les élus LREM, grands casseurs de service public et serviles suiveurs du Président des riches, ont voté ce budget.

Durant les élections régionales, la France insoumise a œuvré à faire émerger un réel programme permettant de répondre aux urgences sociales, sanitaires, écologiques et démocratiques. La défense des services publics, notamment sur la question de la défense du TER et le refus absolu de la libéralisation et de la mise en concurrence du rail, a été un axe majeur que la France insoumise a défendu et continuera de défendre.

Alors que durant la campagne électorale Marie-Guite Dufay s'était engagée à défendre le service public, nous dénonçons le projet de libéralisation des TER de la majorité régionale.

L' ouverture à la concurrence n'est pas inéluctable. Notre proposition de signature d'un contrat de service public de 10 ans avec la SNCF, montre qu'il est possible de s'opposer aux injonctions de la Commission Européenne.

Encore une fois, ce sont les plus précaires, les plus dépendants aux transports, les plus isolés de nos concitoyens qui seront frappés de plein fouet par ces politiques visant à tout détricoter au nom du marché et de la concurrence.

Fidèle à ses convictions et ses engagements, en BFC comme en France, c’est autour de l’Union Populaire et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon que nous proposons aux Bourguignons-Franc-Comtois de se rassembler.

Il est grand temps de rénover nos institutions et nos services publics qu'il ont tant abîmé. Dans deux mois et demi, tout peut changer pour les jours heureux.