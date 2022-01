Les Juniors filles qualifiées pour le Championnat de France par équipes !

Décidément, les filles du Judo Club Chalonnais n'en finissent pas de faire parler d'elles. En effet, après la participation de Laura PERONET et Hélène NASR au championnat de France Seniors 1ère Division au mois de Novembre dernier, les voici accompagnées de Léa DELHUMEAU et d'une entente avec le club Montcellien de L'AD71 composée de Louise et Salomé DE MIRANDA et Lucie TREMEAUD.

Toutes les six viennent de valider leur sélection lors du championnat de Bourgogne Franche comté où l'alliance des 2 clubs termine sur la 2ème marche du podium synonyme que qualification pour le championnat de France par équipes prévu le 12 juin prochain à Paris. Il leur faudra bien quelques semaines de préparation intensives pour représenter dignement le ville de Chalon et le département de Saône et Loire !

Dans la foulée, 3 cadets ont fait parler la foudre dans la course aux points pour la ceinture noire, avec Maëva HUGUENIN qui marque 50 points d'une traite et termine du même coup tout ses points mais devra patienter et attendre ses 15 ans révolus pour être homologuer. Tiago VILAS marque 30 points et se rapproche du graal tandis que son copain Marc DELHUMEAU à, quand à lui, coché toutes les cases pour la ceinture noire !

Une bien belle satisfaction pour le président Christophe CHARDIN et le Coach Yann DU CLOSEL.