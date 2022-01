AVIS DE DECES - Monsieur Georges BOURGEOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Marcelle BOURGEOT,

son épouse ;

Annick et Pascal SITOLLE,

sa fille et son gendre ;

Aurore et Paul-Henry, Jérémy,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges BOURGEOT

survenu à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2

février à 10h30 en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie le personnel de l'U.S.I.C de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur

dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.