Venez à la rencontre de L'Ecole Média Art à l’occasion de ses journées portes ouvertes le vendredi 4 et le samedi 5 février 2022

Communiqué



Le vendredi sera consacré à l'accueil de groupes scolaires et le samedi à tous les futurs étudiants intéressés par la découverte de nos écoles et de nos enseignements.

L'Ecole Média Art propose à ses étudiants de première année une approche le plus large possible des différents médiums artistique (peinture, dessin, sculpture, céramique, photographie, son, vidéo, graphisme, édition), mais également des cours théoriques et des cours de fabrication. Durant les années suivantes, les étudiants préparent leur Diplôme National d'Art, niveau licence, en se concentrant sur leur projet artistique personnel. Après ce diplôme, ils peuvent poursuivre leurs études et préparer le diplôme DESMA (Diplôme d'Enseignement Supérieur Média Art).

L'école sera ouverte toute la journée du samedi de 10h à 17h, avec des visites guidées, des expositions d'étudiants et des ateliers de démonstration.

J.P.B