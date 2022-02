«Yoann Janet cultive mensonge, invective et dissimulation» (Raphaël Gauvain)

«Je n'ai pas de réaction particulière à la suite de ma rencontre avec Yoann Janet samedi dernier. Ce Monsieur est dans un combat politicien à mon égard. Il cultive mensonge, invective et dissimulation.

Allez voir ses publications sur les réseaux sociaux. Vous verrez, c’est un militant actif du parti Les Patriotes de Florian Phillipot, et son représentant à Chalon. Il soutient surtout le Maire de Chalon, mon principal adversaire politique, et sa démarche pour l’union des droites extrêmes derrière Éric Zemmour.

Dès juillet dernier, j’ai pris contact avec le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale. Je leur ai proposé de les recevoir. Ils n’ont jamais donné suite. En janvier encore, je leur ai proposé une rencontre. Ils ont voté contre. Ils ne voulaient pas me voir. Samedi dernier, ils viennent à ma permanence sans prévenir pour réaliser un coup de communication en présence de journalistes. Alors que j'ai des rendez-vous, je leur propose de les recevoir. Je leur offre même le café. Et, ils m’insultent.

Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ?

Concernant le passage de 6 à 4 mois du certificat de rétablissement, obtenu à l'issue d'un test positif et donnant alors droit à un pass-vaccinal, c’est une décision médicale prise par les autorités sanitaires. Il faut leur faire confiance. J'espère en tout cas que, grâce à nos efforts collectifs, nous allons atteindre rapidement l’immunité collective, sortir de cette crise et pouvoir lever les restrictions sanitaires.

J'ajoute que cette annonce met en cohérence les règles du pass-vaccinal avec la politique «une injection = une infection », mise en avant par le Gouvernement depuis le début de la campagne de vaccination. Ainsi, le pass-vaccinal sera également désactivé au bout de quatre mois après la dernière injection de vaccin pour les personnes n'ayant pas reçu leur dose de rappel».

Raphaël Gauvain