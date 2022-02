AVIS DE DECES - Monsieur Jean FAURE

Chalon-sur-Saône, Crissey



Marcelle FAURE, son epouse;

Jean-Luc FAURE, son fils; Corentin et Justine, Benjamin et Oria ne, ses petits-fils et leurs compagnes;

Sa soeur et son frère;

Ses belles soeurs et son beau frère et leurs enfants; Ainsi que toute sa famille; Ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur

Jean FAURE



Survenu le 03 février dans sa 88ème année

La cérémonie aura lieu le 10 février 2022 à 13 heures 15 en la salle omniculte du cré­matorium de Bourgogne à Crissey

Cet avis tient lieu de faire­part et de remerci,ements. Ni fleurs, ni plaques



P.F. Guillon - Chalon Crissey

03 85 48 29 37