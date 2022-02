La Saône au coeur d'une réflexion unique en son genre ce jeudi à Chalon-sur-Saône

Tout l'enjeu des politiques publiques, c'est d'être comprises et partagées. C'est en quelque sorte la ligne directrice de l'événement qui était organisé à Chalon-sur-Saône ce jeudi, réunissant quelques 500 acteurs et usagers de la rivière.

Marie-Claire BONNET-VALLET,Présidente du comité de rivière Saône, Landry LEONARD, Président de l’EPTB Saône & Doubs, François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse mais aussi Christian DECERLE, Président de la Chambre régionale d'agriculture, Gilles PLATRET - maire de Chalon sur Sâone, Stéphanie MODDE - Vice-Présidente de la région Bourgogne-Franche Comté, pour ne citer qu'eux, ont convié à Chalon-sur-Saône, en présentiel ou en distanciel, quelques 500 acteurs du dossier fluvial. "Une première depuis plusieurs décennies que tous les acteurs sont conviés autour d'une table" a souligné Landry Léonard, le Chalonnais de l'étape.

La question de fonds reste celle de la compréhension des politiques publiques d'aménagement

Marie-Claire Bonnet-Vallet, Présidente du Comité de rivière Saône a martelé la nécessité "pour qu'une politique publique soit acceptée il faut qu'elle soit comprise" soulignant l'importance de la pédagogie, de la compréhension mais aussi la nécessité de prendre en considération l'entiereté des besoins et attentes des différents acteurs. L'exercice du jour intitulé "ça Saône" visait justement à mettre sur table l'intégralité des interrogations et questions sans aucun tabou.

Une action rendue encore plus nécessaire par les changements climatiques

François Rollin, directeur de l'Agence de l'Eau a souligné l'importance de dépasser les gestions purement locales à l'échelle de la Saône par exemple, "par la seule idée de se débarasser de l'eau vers l'aval", voyant une réflexion plus globalisée en terme de gestion entre amont et aval d'un bassin de rivière. Parallèlement, l'agriculteur Christian Decerle a posé sur la table la question de la gestion de l'eau en terme de rétention, imaginant des politiques favorisant le maraîchage et l'élevage par temps de canicule.

Faire comprendre que tous les acteurs de la Saône sont interdépendants et que chaque politique d'intervention entraîne nécessairement un impact chez le voisin était au coeur de cette journée "Ca Saône". Une interdépendance rendue encore plus criante alors que les changements climatiques compliquent toujours plus la donne. C'est bien un Appel à l'ensemble des acteurs de la Saône qui a été formalisé ce jeudi à Chalon-sur-Saône, appelant chacun à saisir la balle au bond, pendant qu'il est encore temps.

"Ca Saône" n'avait pas vocation à formaliser immédiatement des actions concrètes mais bien à réunir tous les acteurs dans toutes leurs diversités, sur les 480 kilomètres de la rivières et ses 75 000 hectares de zone inondable jusqu'aux portes de Lyon. A chacun de comprendre le message... et ce jeudi, le message semble bien avoir été entendu. A voir, comment cette vision commune de la Saône va se traduire sur les prochaines décennies en sachant que l'urgence est désormais validée par tous... reste désormais à formuler les choses.

Laurent Guillaumé