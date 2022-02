RSA, …ou comment Rebondir en Surmontant les obstacles ou les freins pour Accéder à l’emploi, le département s’engage.

Afin de trouver des solutions rapides à la fois pour les bénéficiaires du RSA et les entreprises, le département a choisi de s’associer aux collectivités et aux partenaires locaux.

Ce dispositif doit permettre non seulement aux bénéficiaires du RSA de revenir à la vie active mais aussi de répondre aux besoins des entreprises locales.

Après une présentation en décembre dernier du dispositif qui avait pour thème « insertion, stimuler la reprise d’activité pour les bénéficiaires du RSA » faite dans les locaux de l’entreprise DM2F, ce mercredi 2 février 2022 se tenait à Saint Rémy la première session de travail regroupant tous les acteurs engagés dans cette démarche.

Cette réunion était pilotée par Christine Robin, vice-présidente du département en charge de l’insertion, de l’emploi et de la formation, une réunion partenariale visant à répondre le plus précisément possible aux besoins du bassin du chalonnais avec, autour de la table, Françoise Vaillant, Florence Plissonnier et Dominique Melin conseillères départementales, Olivier Tainturier sous-préfet de Chalon, Christelle Charles directrice générale Aile sud Bourgogne, les représentants du pôle emploi, de la mission locale et du Medef.

Sur le chalonnais, le dispositif s’appuie sur le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) pour effectuer un projet concret d’accompagnement personnalisé. A l’origine de cette action, le département de S&L qui a répondu à l’appel à candidature, lancé par l’état en juillet 2021, a été informé ce mardi soir qu’il était retenu pour ce dispositif.

Il est prévu une phase de 6 mois de consolidation avec tous les acteurs de terrain mais, dès maintenant c’est le démarrage, bassin par bassin, de l’action en direction des bénéficiaires du RSA et des entreprises qui cherchent du personnel. Sur 2911 bénéficiaires du RSA dans le chalonnais, 2034 sont concernés par cette nouvelle mesure. 6800 offres d’emploi sont à pouvoir dans les secteurs du social, de la restauration, de la maintenance.

Dans un premier temps, le département va recruter une vingtaine d’agents pour pouvoir faire un accompagnement individualisé des personnes au RSA sur le chemin de l’emploi et un travail auprès des entreprises recruteuses. Les brigades d’agents seront réparties dans chaque bassin d’emploi. L’accompagnement sera adapté à chaque bassin de vie car la demande et l’attente sont différentes d’un bassin à un autre. Dans une dizaine de jours le département va mettre en ligne les premières offres d’emploi sur son site.

Il y aura un temps d’échanges et de rencontres sur les 6 bassins de vie du département : le chalonnais, le mâconnais, le charollais, l’autunois, la Bresse, la CUCM. Ces temps d’échanges avec les élus et les acteurs locaux permettront de cibler les structures et organismes en mesure de satisfaire les bénéficiaires du RSA pour les aider à retrouver du travail.

C.Cléaux