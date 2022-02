AVIS DE DECES - Monsieur Roger TETU

SAINT-MARCEL, - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Mme Odette Têtu,

son épouse ;

Joël et Madeleine Têtu,

son frère et sa belle-sœur ;

Pierrette Têtu et Jonathan Jordery,

sa nièce et son fils ;

ainsi que toute la famille et ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger TETU

ancien combattant d'Algérie

survenu le 3 février 2022 dans sa 90e année.

Ses obsèques auront lieu le lundi 7 février 2022 à 15 heures en l'église de Saint-Marcel.

Roger repose au funérarium Paccaud à Saint-Marcel à partir de ce jour à 16 heures.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles seulement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.