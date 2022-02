Levée des brevets des vaccins, création d'un pôle public du médicament... les communistes chalonnais ouvrent le débat

Après deux années de crise sanitaire et un relatif apaisement à l'horizon, les communistes chalonnais ont décidé de prendre les choses en main et de poser les bonnes questions au bon moment. L'heure est à la reconstruction de l'hôpital public mais aussi des questions qui entourent la gestion du médicament sur le territoire national. Une invitation à débattre a été lancée par le PCF du Grand Chalon autour de Charlotte Balavoine, responsable de la campagne "Pas de profit sur la pandémie" lancée par le PCF, Anna Ziellinska, enseignante et chercheuse à l'Université de Lorraine et Maurice Cassier, Directeur de recherche au CNRS.

Le PCF appelle à se positionner sur un certain nombre de thématiques telles que la publication annuelle des aides publiques perçues par les entreprises pharmaceutiques, la mise en place d'un pôle public du médicament, un renforcement des contrôles sanitaires des dispositifs médicaux, la création d'un observatoire citoyen des dispositifs médicaux pour garantir la transparence, la réquisition des laboratoires privés du médicament, la levée des brevets des vaccins pour la COVID19 et le partage des méthodes de productions, un finacement par la taxe de 1% sur le chiffre d'affaire des entreprises pharmaceutiques ou encore la mise en place d'établissements uniquement publics pour l'accueil des personnes âgées dépendantes.

Autant de thèmes qui méritent aujourd'hui une clarification à l'heure du bilan de deux années compliquées.

Une pétition à l'échelle européenne a été lancée et consultable ici avec l'idée d'atteindre le million de voix afin d'être présentée devant le parlement européen.

Débat le vendredi 18 février à 18h30 - Salle du foyer rural à Gergy - Entrée libre avec les règles sanitaires en vigueur.

Laurent Guillaumé