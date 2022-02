AVIS DE DECES - Madame Henriette REVILLOT née DYONNET

VARENNES-LE-GRAND, - SAINT-LOUP-DE-VARENNES, - CHALON-SUR-SAÔNE, GÂVRES (56)



Marie-Claude REVILLOT,

Dominique et Brigitte REVILLOT,

Didier REVILLOT et Christian,

Christine REVILLOT et Dominique, ses enfants et leurs conjoints ;

Julie, Yannick, Olivier, Anne-Laure, Solenn, Allan, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Gilberte et Michel (†) VACHEY, sa belle-sœur ;

ses nièces et ses neveux ;

ainsi que toute la famille et les amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Henriette REVILLOT

née DYONNET

survenu le 3 février 2022,

à l'aube de ses 99 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 12 février 2022, à 15 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

Fleurs naturelles uniquement.

Henriette repose à la chambre funéraire Roc Eclerc de Saint-Rémy.

La famille remercie chaleureusement le personnel de l'ADMR de Varennes-le-Grand, et ses infirmiers Mélanie et Julien pour leur gentillesse et leur dévouement.

Henriette a rejoint son mari,

Raymond

disparu en 1998.