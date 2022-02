Plus vite, plus haut, plus fort : la devise des JO appliquée aux Conseillers services de la CPAM 71 ?

Communiqué de presse de la CGT

En première ligne depuis 2 ans avec le début de la crise sanitaire, les agents d’accueils et du 3646 (plateforme téléphonique de l’assurance maladie) tirent la sonnette d’alarme ! Le 7 février, tous les agents d’accueils de la CPAM71 se sont mis en grève de 10h30 à 11h25 afin de faire valoir leurs revendications.

MANQUE DE CONSIDERATION, AGENTS MULTI TACHES,

PRIME EXCEPTIONELLE REFUSEE CATÉGORIQUEMENT PAR LA DIRECTION …

BREF : DES PETITS SOLDATS déplacés au grès des décisions de la direction pendant que les autres services bénéficient du télétravail à souhait. Comme à dit la direction, il faut protéger nos salariés jusqu’au 7 Mars 2022.

Qu’en est-il pour les agents d’accueils qui reçoivent des assurés cas contact ou positifs à longueur de journée ? Le masque et le gel hydroalcoolique : les 2 seules protections…

En résumé, les agents d’accueil crient au secours par rapport à leurs conditions de travail depuis 2 ans, soumis à une gestion d’entreprise à 2 vitesses.

TOUJOURS PLUS D’EXIGENCE, TOUJOURS PLUS DE RISQUE SANS AUCUNE AUGMENTATION DE SALAIRE DEPUIS 2011 !

En ce qui concerne les procédures d’isolement et cas contact, les règles ne sont pas toujours appliquées à la CPAM… Les agents d’accueils et leur famille, touchés également par la COVID, ne peuvent pas bénéficier actuellement de télétravail en cas de besoin ! C’est un comble ! Ils sont parfois obligés de poser des congés pour garder leur enfant positif à la COVID alors que d’autres moyens existent.

Suite aux différentes réorganisations de l’accueil et du manque d’affichage et de communication envers les assurés, les incivilités et les agressions verbales se multiplient, pendant un moment, un vigile était présent afin d’apaiser les tensions mais cela n’a duré qu’un bref instant.



En plus de leur activité à l’accueil, les CSAM font régulièrement de l’entraide pour les services en difficultés, la situation de la Caisse est en crise depuis 2 ans, mais toujours pas d’embauche pour pallier aux départs en retraite, aux absences longue durée. On déshabille donc Paul pour habiller Jacques !!!!!!

Pour finir, notre droit de grève est bafoué par la direction. Depuis novembre, l’ensemble des agents de la Caisse font grève tous les mardis pour l’augmentation de la valeur du point. Jusqu’à maintenant les agents d’accueils avaient la possibilité de faire grève comme les autres agents sur les plages fixes donc de (14h05 à 15h) sans que cela ne pose de problème. En effet, l’accueil était fermé, les agents pouvaient donc rentrer à leur domicile.Hors depuis janvier, les agents d’accueils et du 3646 ne peuvent plus faire grève (55 MIN) de 14h05 à 15h sans un retour obligatoire sur leur poste de travail car soumis à un horaire 8h30-16H30 sous peine d’être considéré en abandon de poste. Preuve encore d’une entreprise à 2 vitesses…



NB : les salariés des organismes sociaux de France (CPAM, CAF, URSSAf…) sont appelés à la grève pour l’augmentation de la valeur du point jusqu’au 17/02/2022, date de la réunion nationale de négociation, où nous invitions tous les salariés à se mettre en grève massivement pour l’obtention du point à 10€.