Nicolas Sarkozy affichait 34 % d'opinions favorables à la fin de son mandat...

"Il n'y a pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président" a lancé Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur au micro de l'émission Questions Politiques. Des propos qui ont soulevé un vent de commentaires sur les réseaux sociaux, au point de considérer les sondages d'une toute autre manière. A la fin de ce son mandat, Emmanuel Macron peut afficher un taux de satisfaction largement supérieur à son prédecesseur François Hollande, qui se contentait d'un très difficile 18 % d'opinions favorables. Pour autant, 31 % est loin, très loin d'être un gage favorable, si on se réfère aux 34 % d'opinions favorables de Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat... et on connait la suite.

Alors pour répondre à Gérald Darmanin, on précisera tout de même que 62 % des personnes sondées ont un avis négatif sur Emmanuel Macron. C'est dire qu'on ne devrait pas avoir de difficultés à trouver des français qui viennent contredire le Ministre de l'Intérieur. Pour autant 62 % d'avis négatifs n'engendre pas non plus l'adhésion à une autre candidature en vue de la prochaine échéance présidentielle.

L.G