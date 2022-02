Le restaurant « Chez Jules », l’établissement réputé à Chalon-sur-Saône vous propose son menu de la Saint Valentin à emporter

Dépêchez vous de commander !

Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget , proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles.

A l’occasion de la fête des amoureux, réussissez à coup sûr la Saint Valentin avec le savoureux repas du restaurant chez Jules

Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. Adresse : 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône.

Réservation en ligne sur www.chezjules.restaurant

Publi-information