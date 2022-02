Verallia France s’associe avec le Pôles formation UIMM pour accroître les opportunités de développement des compétences techniques de ses collaborateurs

Depuis 1969, Verallia France est doté d’un Centre de formation, certifié Qualiopi, situé à Chalon-sur- Saône au cœur de sa plus importante usine du Groupe dans le monde. Chaque année, ce sont environ 400 salariés issus des 7 usines verrières françaises et du siège qui viennent suivre 12 000 heures de formation. La cinquantaine de formations proposées permet aux salariés de Verallia de maîtriser les différentes technologies du process verrier et d’évoluer au cours de leur parcours professionnel au sein du Groupe. Par des pédagogies variées et l’usage de la réalité virtuelle, de son atelier machines, de simulateurs ou encore de classes virtuelles, le Centre de formation évolue avec son temps et se modernise pour optimiser l’apprentissage des compétences techniques.

En complément des formations liées au process verrier, le centre de formation propose aux salariés du Groupe des formations dans les domaines du management ou des compétences opérationnelles pour les accompagner dans leur montée en compétences.

Afin d’aller encore plus loin dans le développement des compétences techniques de ses collaborateurs, Verallia France met en place un accord Cadre avec les Pôles formation UIMM en favorisant la proximité de ses 7 usines verrières avec 7 pôles formation UIMM. Ce sont pas moins de 50 nouvelles formations qui seront proposées aux collaborateurs de Verallia afin de se professionnaliser notamment dans les domaines de la mécanique, de la pneumatique, de la robotique, de l’automatisme, de la sécurité, de l’électrotechnique.

Cet accord cadre a été officialisé le 2 février 2022 à Chalon-sur-Saône au sein du centre de formation de Verallia en présence des représentants du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71.

A propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. En France, le groupe possède 7 usines verrières, 2 usines de décor et 1 centre de traitement du calcin (verre usagé) en France, nous produisons 3,6 milliards de bouteilles et pots en verre chaque année pour fournir 10 000 entreprises, des producteurs familiaux locaux aux grandes marques internationales.

A propos des Pôles formation UIMM et du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71

Présent sur l’ensemble du territoire, le réseau des Pôles formation est le 1er réseau de formation professionnelle dans l’industrie. Avec plus de 130 sites répartis en France et 6200 experts et formateurs, le réseau des Pôles formation apporte aux entreprises industrielles les compétences dont elles ont besoin pour se développer. Il forme chaque année 130 000 salariés et près de 43 000 jeunes en

alternance. Son offre de formation s’adresse à tous les publics (jeunes, salariés, demandeurs d’emploi) et concerne toutes les fonctions de l’entreprise, de l’opérateur à l’ingénieur.

Le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 propose sur ses sites de Chalon-sur-Saône et Dijon des formations dans les domaines suivants : Robotique - Cobotique - Vision industrielle / Maintenance - Automatisme - Conduite de ligne / Électrotechnique - Mécanique - Hydraulique – Pneumatique / Technologies additives - Environnement numérique et IA / Technologies de soudage – Chaudronnerie / Productique – Usinage / Conception industrielle / Performance Industrielle / Management – Commerce / Sécurité - Environnement.