BNA Chalon, un acteur historique du nettoyage en Saône et Loire

BNA, c'est un acteur historique du nettoyage des voiries avec un rayon d'action qui s'étend toujours plus. Avec désormais 22 salariés, l'entreprise franchit les années avec toujours le même professionnalisme pour afficher la quarantaine d'années d'activité. Avec 50 % de son activité dédiée au nettoyage de voiries, BNA intervient également sur sa filière assainissement, bien trop méconnue avec le débouchage des réseaux ou le vidage de fosses sceptiques. L'autre moitié de son activité tourne autour de l'entretien courant des locaux et bureaux, et la COVID 19 a nécessité la multiplication de ses interventions avec notamment le recours à la technique dite de la nébullisation, permettant de traiter de grandes surfaces en des temps records.

Les communes de Châtenoy le Royal, Champforgeuil ou encore Saint-Rémy, pour ne citer qu'elles, font régulièrement appel au savoir-faire de BNA en terme de curage préventif. Un nettoyage qui permet d'anticiper les épisodes orageux et se prémunir de risques de saturation des réseaux d'eau pluviale.

De l'entreprise à la collectivité locale, en passant par le simple particulier, BNA propose l'ensemble de sa palette de prestations. Devis gratuit sur demande. 47 avenue Monnot à Chalon sur Saône - Téléphone - 03 85 87 79 25

Un petit clin d'oeil du côté d'info-chalon.com à Manuel Bruchon, responsable d'exploitation... et qui se retrouve à diriger depuis quelques années maintenant son père Philippe Bruchon. Une belle histoire de famille qui doit animer bien des discussions...

Laurent Guillaumé