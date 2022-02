Pour les femmes, tous les métiers sont possibles !

Le Carrefour des Carrières au féminin s’adresse aux collégiennes, lycéennes, étudiantes qui devront choisir leur orientation professionnelle, mais également à toutes les femmes en recherche d’emploi.

C’est l’occasion idéale d’ouvrir vos horizons professionnels : découvrez tous les secteurs de métiers qui vous tendent les bras et auxquels vous n’avez sans doute jamais pensé.

Hélas, les chiffres parlent…

Les femmes peuvent exercer tous les métiers. C’est un fait. Mais le savent-elles ? En profitent-elles ? Pas assez, disent les statistiques : « Les professions exercées par les femmes sont, en fait, très peu nombreuses. Ainsi ¾ de la population active féminine est concentrée sur 15 types de métiers, alors que ¾ des hommes se répartissent sur 100. Les secteurs santé, social, services, administration, commerce emploient entre 78 et 88 % de femmes » commente Juliette Bonnotte, membre de l’association régionale FETE (Femmes Égalité Emploi) qui pilote l’événement.

Au contraire des filles, les garçons s’engagent dans une grande diversité de métiers : ceux qui recrutent et ceux, aussi, plus rémunérateurs…

Tandis que, dès leur orientation, les filles se dirigent en majorité vers un nombre très restreint de secteurs professionnels. Une forme d’autocensure dont la conséquence évidente est la rareté des débouchés.

Pourquoi cette autocensure ?

« La grande majorité des femmes et jeunes filles ne pensent pas à tous ces métiers ‘traditionnellement masculins’ vers lesquels elles pourraient se diriger. Plus exactement, on les dirige vers certains secteurs de métier » déplore Juliette Bonnotte.

Qui est ce « on » ? La famille, et plus largement la société, enfermées dans des stéréotypes limitants. Un exemple ? Au-delà du bleu et du rose dont on revêt les garçons d’une part, les filles de l’autre, au-delà des jouets dits ‘genrés’, une idée préconçue et simplifiée pose un carcan sur les représentations : « Elle distingue les filles – qui devraient être soignées, douces, discrètes et aimantes – des garçons qui sont représentés comme de petits costauds touche-à-tout, programmés pour se dépasser, physiquement et psychologiquement, et gagner. » (Les propos de la petite enfance)

Tous ces stéréotypes, qui infusent dès l’enfance, limitent les choix d’orientation des filles. Dès lors, elles s’autocensurent. C’est donc dès l’orientation que commence l’inégalité professionnelle.

Le but Carrefour des métiers au féminin, soutenu par la ville de Chalon, est précisément de faire avancer l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Au programme : des échanges concrets

Le Carrefour des métiers se déroule sous la forme de rencontres individuelles entre le public et les professionnelles. 45 stands seront tenus par des femmes qui ont choisi ces métiers encore trop peu féminisés et qui, pourtant, embauchent. Quels métiers ? comment recrutent-ils ? quels sont les salaires ? les missions ? Elles seront là pour répondre à toutes vos interrogations et présenterons toutes les facettes de leur métier : avantages, difficultés, passion… Les secteurs représentés seront l’industrie, l’agriculture, le bâtiment et la sécurité défense (pompiers, gendarme, police, armée, marine).

Notez que toutes ces professionnelles viennent bénévolement pour partager leur parcours – un geste qu’on peut saluer.

Chaque année, le Carrefour des Carrières au Féminin reçoit près de 600 visiteuses et visiteurs, avec près de 80 % de satisfaction. « Nombreuses sont les collégiennes et lycéennes interviewées (60 %) à souhaiter participer à nouveau à ce type de manifestation, pour élargir leurs connaissances des métiers et leurs possibilités d’orientation » souligne J. Bonnotte.

C’est dire que l’événement est aussi attendu que nécessaire.

Carrefour des Carrières au féminin

Jeudi 10 février 2022

De 13 h à 16 h 30

Parc des Expos (entrée libre sur pass vaccinal)