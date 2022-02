Les prix des carburants s’envolent en 2021 avec quelques disparités locales en Bourgogne-Franche Comté

En 2021, les carburants connaissent un fort renchérissement en Bourgogne-Franche-Comté, de l’ordre de 20 % sur l’année, sous l’effet de la montée du prix du baril de pétrole. Ils viennent grever le budget des ménages alors que la voiture est très utilisée pour les déplacements quotidiens. Constitués à près de 60 % de taxes en France, leurs prix sont élevés comparés à nos voisins européens. La région compte 613 stations-services. Globalement, les prix sont légèrement plus faibles dans l’urbain. Localement, les écarts peuvent être plus marqués. Dans les zones d’emploi de Montbéliard et Autun, ils sont inférieurs de 3 % en moyenne à ceux des zones d’Avallon et Châtillon-Montbard. Cela se traduit par une différence de 4 à 6 centimes au litre selon le carburant.