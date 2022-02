BELFORT : Selon EELV, «le candidat Emmanuel Macron vient parader ce jeudi sur un projet nucléaire mortifère»

Communiqué d'Europe Écologie Les Verts Franche-Comté du 8 février 2022 :

EELV ne cesse de le répéter : l’industrie nucléaire est très dangereuse et nous conduit à une impasse.

A ce danger permanent s’ajoutent

- Un échec financier et industriel : l’EPR de Flamanville n'est toujours pas achevé, avec un retard de 10 ans et un surcoût de 17 milliards d’euros ;

- Des déchets stockés et dangereux : la poubelle radioactive des déchets nucléaires de la Hague, ou encore celle en construction à Bure ;

- Un impensé quant à la fin de vie des centrales : des fonds prévus ridiculement dérisoires, pour le démantèlement des installations, la surveillance millénaire des déchets et des centrales, face aux besoins et aux risques encourus.

- Une fausse souveraineté énergétique : le besoin d’uranium importé prive notre État de toute indépendance concernant cette ressource ;

- Une industrie excessivement chère et non rentable : l’argent public va continuer d’être englouti à perte, puisque l’industrie nucléaire ne pourra jamais fonctionner sans une dépense publique élevée (sécurité, cybersécurité, gestion des déchets …)

- Peu d’emplois créés : les seuls à attendre de l'industrie nucléaire sont dans la sécurisation des centrales actuelles ainsi que dans leur démantèlement.

Les citoyens devront tôt ou tard payer les factures.

Et pourtant M. Macron va annoncer à Belfort le rachat de la branche nucléaire de General Electric par EDF. Il s’apprête à injecter des milliards pour relancer une industrie du passé, extrêmement coûteuse et dangereuse.

Nous doutons d’autant plus de ce choix qu’en 2014, M. Macron, alors ministre de l’Économie, a directement participé à l’opération de cession de cette même branche nucléaire.

L’ensemble de ces faits, la gestion calamiteuse de l’énergie nucléaire autant que la stratégie industrielle conduite par M. le Président de la République confirment nos inquiétudes.

EELV ne peut se satisfaire de cette mascarade. Le nucléaire n’est pas la solution pour le climat. La lutte contre le changement climatique passe par la fin du gaspillage énergétique, le développement des énergies renouvelables décentralisées, la rénovation thermique du bâti, les mobilités actives. Tous ces domaines sont en plus réellement pourvoyeurs d’emplois.

Anna Maillard et Vincent Jeudy, EELV Nord Franche-Comté

Cécile Prudhomme, Secrétaire régionale EELV Franche-Comté

Dominique Cornet, Secrétaire régional EELV Bourgogne