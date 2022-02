Mercurey... une pépinière de Présidents !

C'est à se demander si Mercurey n'est pas finalement une pépinière présidentielle. De gauche à droite, on retrouve Landry Léonard - Président de l'EPTB Saône-Doubs et élu à Mercurey, Jean Saison - Président du SYDESL Syndicat Départemental d'Energie de Saône & Loire et élu à Mercurey et enfin un président qu'on ne présente plus, Dominique Juillot, Président du SMET 71 à savoir le centre d'enfouissement des déchets de Chagny. C'est dire que du côté de Mercurey, on en connait un rayon sur le sujet !

L.G