Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Le Black Pearl remplace le Purple

Un bar à cocktails à l’ambiance des caraïbes

Situé 5 et 7 rue des cornillons à Chalon-sur-Saône, l’établissement le Black Pearl a remplacé anciennement le Purple depuis le mercredi 9 février 2022. Les nouveaux propriétaires, Jérôme Coet et son épouse connus des chalonnais, proposent à leur clientèle plus d’une centaine de cocktails en tous genres (sans alcool, pétillant, killer…) ainsi que de la petite restauration (charcuterie, planche apéritif…).

Dans ce bar à cocktails, à l’ambiance des îles, décoré par le grapheur Iggy de Clermont-Ferrand, vous découvrirez de nombreux jeux (billard, fléchettes…) pour passer une agréable soirée.

L’établissement est ouvert de 17 heures à 1 heure du mardi au samedi. Tél 03 85 41 31 34

J.P.B