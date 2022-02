Le convoi de la liberté met le cap sur Paris

« On peut encore dire non dans la non violence. Nous, on veut avoir le choix ! » a déclaré Stéphanie porte parole du collectif très actif ‘Réaction 19’.

Vendredi matin, vers 11 heures, le convoi de la liberté qui a mis le cap sur Paris a fait un point de ralliement sur le parking Californie (anciennement Babou) afin de se regrouper dans le but de joindre la Capitale dans la nuit.

Sur place, ce collectif très actif était représenté par Stéphanie dit ‘Ninie’ qui confiait à info-chalon.com : « Le but de notre mouvement n’a rien à voir avec les salaires car nous ne sommes pas des gilets jaunes ! On n’est pas non plus spécialement des antivax, ni des personnes de l’extrême gauche. Parmi nous, il y a ¾ de personnes qui sont retraitées. Nous, ce que nous défendons comme valeurs, c’est celle d’avoir le choix […] Donc nous allons aller à Paris pour cela ! Il y a une grosse différence entre convoi de France et nous qui sommes des meutes de tous les départements […] On veut montrer aux français que si on veut dire non, on a le droit de le faire ! Aujourd’hui, on veut dire non mais dans la non violence. On ne tolérera aucune violence, ni destruction, ni casseurs, ni rien ! On n’est pas là non plus pour faire chier les flics ! On n’est pas là pour dire vaccine toi ou ne te vaccine pas, on est là pour dire fait ce que tu veux et prends ta décision toi même. Et cela, je crois bien que cela s’appelle la liberté, non ? ».

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B et Hugo