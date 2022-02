Dans les rues de Chalon sur Saône, les commerçants ont fait voler un air de Saint-Valentin

Pour celles et ceux qui ont déambulé dans les rues du centre-ville de Chalon-sur-Saône, le rouge n'a pu vous échapper. L'initiative portée par l'association des commercants du centre-ville a remporté un joli succès au regard du nombre de ballons distribués aux passants. A l'heure de la Saint-Valentin, les commerçants ont tenu à rappeler que le plus grand centre commercial à ciel ouvert de Saône et Loire se trouve à Chalon sur Saône pour vos cadeaux !

L.G