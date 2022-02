Remise de la médaille d'honneur communale à Olivier Grosjean, Maire de Dracy-le-Fort

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale, qui est attribuée par arrêté préfectoral, récompense depuis 1921 la compétence professionnelle et le dévouement des élus locaux ou agents publics des collectivités territoriales et de leurs établissements. Elle comporte trois échelons : Argent, après 20 ans de service, Vermeil après 30 ans de service et Or après 35 ans.

Samedi matin, Christian Wagener, qui a été Maire de la commune pendant 32 ans, a remis la médaille d'argent à Olivier Grosjean, qui lui a succédé et qui «est un enfant de Dracy ». Le premier édile actuel, qui a fêté ses 47 ans vendredi, a en effet toujours habité Dracy, où il a débuté sa scolarité en maternelle, dans les locaux actuels de la Mairie, avant d'intégrer en 1984 l'école élémentaire du village, qui venait d'ouvrir.

Il s'est intéressé très tôt à la vie du village, en assistant dès l'âge de 20 ans en tant que spectateur, aux séances du Conseil municipal, qu'il a intégré en 1995, comme conseiller, et ce jusqu'en 2008. Après une pause pour raisons professionnelles, il a réintégré l'équipe municipale en 2014, comme 1er adjoint avant de prendre la succession de Christian Wagener en mai 2015.

Depuis 1995, il est aussi membre du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), qu'il n'a jamais quitté, y compris pendant les années où il s'est mis en retrait de la vie publique. Et il en est devenu le Président en 2015.

Un très beau parcours, qui pour Christian Wagener est « amplement mérité, Olivier Grosjean ne devant sa réussite qu'à lui-même ».

Ce qu'a confirmé Marie Mercier, Sénatrice, qui avait réservé une surprise au Maire dracysien, en lui remettant la Médaille du Sénat.

Olivier Grosjean, a commencé son intervention en ayant une pensée émue pour sa famille, et notamment pour son père et son grand-père, qui auraient été fiers de voir ce qu'il est devenu.

Il a aussi tenu à remercier Christian Wagener, qui l'a aidé à reprendre les rênes de la commune, ainsi que l'équipe municipale actuelle, « toujours volontaire et enthousiaste, pour le soutien et la confiance qu'elle lui témoigne ».

Et il a terminé en assurant à l'assemblée qu'il continuera de faire le maximum pour défendre les intérêts et l'image de la commune de Dracy-le-Fort, qui lui est très chère.