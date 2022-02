AVIS DE DECES - Monsieur Pierre DESPRÉS

LUX, LE CREUSOT, - FLAGEY-ECHÉZEAUX



Madeleine Després,

son épouse ;

Bernard, Joël,

Christine et Jérôme,

ses enfants et son gendre ;

Emilien, Loris, Johan,

ses petits-enfants ;

Christian et Suzette,

son frère et sa belle-sœur ;

Armand et Henri,

ses beaux-frères ;

Marie-Rose,

Germaine et Nicole,

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre DESPRÉS

survenu le 8 février 2022,

à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 15 février 2022 à 15 heures en l'église de Lux, suivie de l'inhumation au

cimetière de Varennes-le-Grand.

Pas de plaques mais des dons pourront être recueillis pour l'association « France Rein ».

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.