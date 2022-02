AVIS DE DECES - Madame Violette HENRY

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE, CHALON-SUR-SAÔNE, NUIT



Jean-Marie HENRY,

son époux ;

Laurence, Michelle et Jean-François, Carine, Frédéric, ses enfants ;

Mathys, Louise,

ses petits-enfants ;

Marie-Pierre et François PINTE, sa sœur et son beau-frère ;

Christian BAUDET et Henriette, son frère ;

Anne-Françoise et Pascal LAGROT, sa filleule et nièce ;

ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Violette HENRY

survenu le 9 février 2022 à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 18 février 2022 à 15 heures en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune.

La famille remercie le personnel soignant du CH William Morey de Chalon-sur-Saône, le cabinet infirmier de Saint-Léger-sur-Dheune, pour leur gentillesse et leur dévouement.