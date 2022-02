VITA Bourgogne - 1000ème offre d’emploi publiée sur le site internet

À l’appel des entreprises, la Confédération des Appellations et Vignerons de Bourgogne (CAVB) et l’Union des Maisons de Vins de Grande Bourgogne (UMVGB) avec le soutien du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB),ont lancé depuis septembre 2020 un vaste plan d’actions et de communication autour de la formation et de la recherched’emploi dans la filière.

Voilà près d’un an et demi que VITA Bourgogne met les métiers salariés de la vigne et du vin sous les projecteurs afin d’attirer davantage de candidats vers les formations et les emplois disponibles, et facilite le recrutement pour les professionnels grâce à la plateforme de recrutement intégrée à son site.

Février 2022 marque un temps fort pour le programme : vitabourgogne.com vient d’enregistrer la 1000ème offre d’emploi publiée depuis son lancement!

Ce sont donc plus de 55 offres d’emploi publiées par mois sur les 18 mois passés, majoritairement pour des CDI. Les métiers les plus porteurs d’emploi sont dans les vignes et dans la cave : Salarié·e viticole, caviste et tractoriste se disputent le trio de tête des offres publiées, et la polyvalence est appréciée.

La demande ne fléchit pas, bien qu’elle connaisse des variations en lien avec le cycle de la vigne : en effet, les travaux en vert et les vendanges restent des périodes de plus forte activité du côté employeur comme du côté candidats.

Le dispositif est en pleine expansion : plus de 10% des structures vitivinicoles utilisent déjà VITA Bourgogne et de nouvelles structures demandent leur accès (gratuit) chaque semaine.

D’après l’étude menée en Décembre 2021, 86% des utilisateurs professionnels réutiliseront la plateforme pour publier leurs futures offres d’emploi.

Et les candidats sont au rendez-vous : plus de 6000 candidatures ont été déposées pour ces offres.



Pour ceux et celles qui sont tentés par ces métiers sans avoir encore le savoir-faire, VITA Bourgogne a étendu ses partenariats Formation : plus de 79 parcours de formation sont proposés sur le site, dispensés dans toute la Région et à tous les publics.

Les actions de communication menées par VITA Bourgogne ont permis de booster la formation et le recrutement vigne et vin en Bourgogne, et ce n’est qu’un début.