AVIS DE DECES - Monsieur François BERT

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN, FRAGNES LA LOYÈRE, CRISSEY



Mme Jâne Bert, son épouse ;

Françoise et Régis Dorier,

Thierry et Patricia Bert,

ses enfants ;

Carine et Eric, Stéphane et Emilie

Nicolas et Marion, Celia, Léana, ses petits-enfants ;

Logan et Océane, Pierre, Léa, Emma , Anaïs, Bastien, ses arrière-petits-enfants ;

Denise Parize, sa belle sœur;

Alice Prost, sa tante, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François BERT

Retraité S.N.C.F

survenu le 11 février 2022,

à l'âge de 91 ans.

Les obsèques seront célébrées le lundi 21 février 2022, à 14h30, en l'église de Saint Germain du Plain suivies de la crémation.

François repose à la maison funéraire Nosjean de l'Abergement-Sainte-Colombe.