Les cigognes arrivent… Partagez vos observations avec la LPO Bourgogne–Franche-Comté !

C’est le début de la migration : après avoir passé l’hiver en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, en Espagne, voire dans le sud de la France et parfois en région (changement climatique oblige), les cigognes blanches doivent regagner leurs aires de reproduction.

La Bourgogne–Franche-Comté : un couloir de migration

Et sur la route de ce long retour, la Bourgogne–Franche-Comté est un lieu de passage incontournable ! Les oiseaux arrivent par le sud en suivant la vallée du Rhône, puis la vallée de la Saône, avant de bifurquer pour rejoindre la vallée du Doubs et de poursuivre au nord le long de la vallée du Rhin. Il s’agit ici du principal couloir de migration.

Renaissance de la Cigogne blanche

En 1974, la Cigogne blanche était au bord de l’extinction en France avec seulement 11 couples nicheurs, dont 9, en Alsace. En cause : les changements importants subis par les milieux naturels, les aléas climatiques, la prédation par l’Homme en Afrique.

De nombreuses actions coordonnées ont permis d’inverser la balance. La France compte désormais près de 5 000 couples nicheurs pour cette belle espèce protégée, une augmentation régulière depuis 40 ans.

La situation reste cependant fragile et nécessite la poursuite d’actions de préservation des zones humides et de neutralisation de lignes électriques. En Bourgogne–Franche-Comté, la LPO BFC (Ligue pour la Protection des Oiseaux de Bourgogne–Franche-Comté) a notamment développé un partenariat avec ENEDIS, qui met en place des actions, notamment la désensibilisation des lignes par la pose de protections isolantes.

Aidez-nous, partagez vos observations

Rejoignez le réseau d’observateurs de la LPO Bourgogne–Franche-Comté en nous signalant les groupes de cigognes : vos nom et prénom, un effectif, un lieu, une heure de passage et vous voilà un acteur de la science participative ! Ces données sont précieuses pour aider la LPO à préciser les cartes de flux migratoires.

Alors, levez les yeux et partagez vos témoignages :

– sur la base de données www.faune-france.org, ou

– utiliser l’application mobile « NaturaList »,

– ou encore via la messagerie de nos réseaux sociaux : Facebook LPO Bourgogne–Franche-Comté et Instagram @lpo_bfc.