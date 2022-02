AVIS DE DECES - Madame Léa BEAUBERNARD née ROUX

SAINT-MARD-DE-VAUX, - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN



Gilles et Élisabeth Beaubernard,

Roland Beaubernard,

Chantal et Hervé Tanguy,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Léa BEAUBERNARD

née ROUX

survenu à l'âge de 95 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 18 février 2022 à 14h30 en l'église de Saint-Mard-de-Vaux.

La famille remercie tout le personnel de l'EHPAD du bois de Menuse à Chalon-sur-saône pour sa gentillesse, leur dévouement et leur bienveillance.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.