Avec le Rotary Chalon Bourgogne Niépce, jusqu’au 19 février entrez dans le monde de la carte à jouer

A l’initiative du rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, et notamment de l’un de ses membres Patrick Denay. Ce dernier est un passionné de magie et compte au nombre de ses amis le prestidigitateur sarthois Christian Rouleau. Lequel depuis maintenant plus de quarante ans, après avoir découvert parmi les souvenirs de son grand-père cinq cartes à jouer datant du milieu du XVIIe siècle, s’est constituée l’une des plus belles collections en la matière. Et c’est une partie de cette collection que le club service chalonnais vous propose de découvrir jusqu’à samedi soir. Ne la manquez surtout pas, car aux dires de l’un des organisateurs Xavier Belissent « Elle n’est pas prête de revenir à Chalon ».

Pour financer l’action « Ambitions Jeunes »

Et aussi parce qu’elle est organisée pour une bonne cause. A savoir aider des jeunes de notre région extrêmement méritants. Les bénéfices de cette exposition serviront en effet au financement de l’action « Ambitions Jeunes ». Une double action consistant en l’attribution des prix Dominique Passerat et d’une bourse d’études Jean-François Forestier. Chaque année, depuis 2014, deux prix Dominique Passerat d’un montant de 1 000 € sont en effet décernés à un musicien et à un technicien du son étudiant au conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon. Cette année, une bourse d’une somme de 1 500 € par an durant 3 ans sera octroyée à un jeune bachelier (ou une jeune bachelière) originaire de la région chalonnaise, afin de l’aider dans la poursuite de ses études supérieures.

Le témoignage de la mère de la lauréate d’une bourse Jean-François Forestier

Une belle initiative que n’a pas manqué de saluer Gilles Platret, venu samedi après-midi inaugurer l’exposition. « Vous n’êtes jamais avares en actions » a déclaré notamment le maire de Chalon. Auparavant la mère de la lauréate d’une bourse Jean-François Forestier avait raconté avec beaucoup d’émotion comment ce coup de pouce du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, donné au moment où la bachelière était en train de perdre son père d’une terrible maladie, avait permis à sa fille d’être actuellement en 5e année dentaire.

Une inauguration effectuée sous la conduite de Christian Rouleau et à laquelle assistaient notamment Maxime Ravenet et Evelyne Lefebvre, adjoints, et Dominique Rougeron et Serge Rosinoff, conseillers municipaux, ainsi que François Prot, gouverneur du district 1750 du Rotary International, Mireille Fouchécourt, présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, et Michel Baguet, président du Rotary Chalon Saint-Vincent.

« Une belle action culturelle et ludique »...

Les cartes à jouer sont apparues à la fin du XIVe siècle en Europe et en France. Dès lors elles ont tenu dans les arts une place nullement négligeable. L'exposition, unique en son genre, permet de faire la découverte d’une magnifique collection. L’histoire de la carte à jouer au travers de l’iconographie du monde entier. Les mystères des cartes à jouer : les esthétiques et la convivialité. La fabrication des cartes et les techniques employées. Des sculptures, des peintures, des faïences et les objets du jeu.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour visiter cette exposition qualifiée d’« admirable » par Gilles Platret et de « belle action culturelle et ludique » par Mireille Fouchécourt et dont l’objectif est de surprendre, si l’on en croît Christian Rouleau. Elle est visible jusqu’à samedi 19 février de 10 heures à 18 heures. Prendre le temps de contempler un jeu de cartes, c’est aussi ouvrir un livre d’histoire et se promener dans un merveilleux jardin d’images, peut-on lire sur un panneau.

Gabriel-Henri THEULOT

« Le monde de la carte à jouer » jusqu’au 19 févier de 10 heures à 18 heures à la salle Marcel Sembat. Prix d’entrée : 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants, gratuit pour les moins de 6 ans. Espace de jeux animé par la boutique l’En-Jeu.