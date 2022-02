82 donneurs prélevés à la collecte du 15 février 2022 à Saint Rémy.

L’espace de la salle Brassens était bien occupé ce mercredi après-midi avec la collecte de sang organisée par l’amicale de St Rémy.

Une collecte, avec 96 donneurs présentés dont 82 ont pu donner. Parmi les 82 prélevés, une nouvelle donneuse s’est présentée à cette collecte.

Cathy, retraitée depuis début novembre 2021, a franchi le pas. Elle a confié à Info Chalon ce qui l’a incité à venir donner son sang : «C’est la première fois que je viens à une collecte, en activité mon métier d’esthéticienne prenait beaucoup de mon temps. C’est Françoise une amie, bénévole de l’amicale de St Rémy, ma plus grande disponibilité maintenant que je suis en retraite et surtout la culpabilité, celle de ne plus avoir de raison de ne pas le faire, qui m’ont motivé à venir. Oui, aujourd’hui je suis prête à continuer. ».

Un bel exemple de solidarité envers ceux et celles qui en ont besoin, qui va servir à sauver des vies. Merci à vous Cathy et à toutes les personnes, pour ce beau geste que celui du don, vous qui rejoignez et venez grossir les rangs des donneurs. Joëlle Goujon présidente de l’amicale et les bénévoles sont pleinement satisfaits chaque fois qu’une nouvelle personne franchit pour la première fois la porte lors d’une collecte.

Les stocks de poches sont toujours très bas, ils ne peuvent évoluer qu’en se mobilisant.

Pour donner il suffit de s’inscrire sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Changement de masque à l’entrée, protocole sanitaire de l’arrivée jusqu’à la sortie de la salle Brassens étaient de rigueur pour cette collecte, le pass vaccinal n'étant pas demandé.

La prochaine collecte aura lieu le Mardi 19 Avril 2022 à Saint Rémy dans la salle de l’espace Brassens de 15h30 à 19h30.

C.Cléaux