Le porte-parole national de la Confédération paysanne convoqué à la gendarmerie

Communiqué de la Confédération paysanne Bourgogne-Franche-Comté du 16 février 2022 :

Le porte-parole national de la Confédération paysanne est convoqué ce jeudi 17 février à 9h à la gendarmerie de Salins-les-Bains dans le Jura, dans le cadre d'une audition comme mis en cause pour vol aggravé suite au démontage de la pompe de la bassine de Cram-Chaban lors de la mobilisation du 6 novembre contre les méga-bassines.

Alors que le Ministre de l'Agriculture a refusé le 10 novembre 2021 qu'on lui remette le morceau de pompe prélevé, ce dernier est remis ce jour aux autorités.

Cette pompe est un symbole à plusieurs titres :

- Elle symbolise les mensonges du Ministre qui déclare soutenir la construction des méga-bassines qui seraient remplies avec de l'eau de pluie. Ce morceau de pompe démonté atteste du contraire car elles sont bien remplies en allant puiser dans les nappes phréatiques et les cours d’eau. Il ne s’agit donc absolument pas de récupérer seulement une eau « qui tombe » mais bien d’aller chercher l’eau dans ses espaces naturels de stockage.

- Elle témoigne d'un accaparement massif de l'eau, qui devrait être un commun, par une minorité d'exploitants au profit d'un modèle agricole prédateur des paysan.nes et du vivant.

- Elle incarne un modèle qui refuse de s'adapter aux évolutions et défis climatiques, et qui a recours à tous les artifices possibles pour ne pas se remettre en cause. Artifices aux effets destructeurs sur notre environnement commun, sur nos vies et nos territoires.

Le fonctionnement de la bassine de Cram-Chaban a été déclaré illégal par la justice administrative. C’est peut-être la raison pour laquelle les propriétaires ont fait publiquement savoir qu’elle ne serait pas utilisée depuis le 10 juillet 2018.

Les projets de mégabassines en cours sont au service de l'industrialisation de l'agriculture, en dépit des directives européennes Eau, Habitats et Oiseaux. Plutôt qu'une artificialisation des milieux, fuite en avant d'un modèle dépassé, nous sommes en faveur d'une irrigation qui assure une juste répartition de l'eau entre les paysan.nes et qui préserve les écosystèmes.

C'est pourquoi nous organisons un rassemblement en soutien à notre porte-parole Nicolas Girod devant la gendarmerie de Salins-les-Bains, ce jeudi 17 février à 08h30 pour continuer à dénoncer l'accaparement et la privatisation de l'eau.

Les actions politiques doivent se poursuivre et nous appelons à la mobilisation pour une répartition équitable de l'eau au service d'un autre projet agricole et alimentaire qui préserve et partage la ressource en eau pour installer plus de paysannes et de paysans et adapter nos pratiques à la réalité du dérèglement climatique. Nous donnons ainsi à nouveau rendez-vous pour une mobilisation encore plus massive pour le week-end maraîchin qui aura lieu du 25 au 27 mars dans les Deux-Sèvres.