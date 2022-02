Tir sportif : la moisson continue pour le Tir châtenoyen à Besançon

Pour cette Troisième journée du Championnat de France indoor qui se déroule au Parc des expositions de Besançon, le Tir Sportif de Châtenoy enlève le titre de Champion de France avec son équipe féminine composée de Amélie Pernin (4e en individuelle et 559points); Cécile Le Floch (6e et 547 points) et Marie-Laure Gybely (15e et 538 points). Au classement par équipe le TSC assure la première place et le titre en arbalète Filles 18m.

Comme les garçons avaient de leur coté assuré le titre de champion de France, le club est donc Champion de France des clubs et empoche une troisième Médaille d’or. La Bourgogne prenant les trois marches du podium par équipe avec l’Etoile Auxonnaise 2e et STC Le Creusot 3e

De son coté le Vice-Président Daniel Guillot a tiré en Seniors 3 au pistolet précision 10m avec un score de 553 sur 600 à 3 points du vainqueur, Philippe Solon, un tireur de la STAS Aix en Provence.

Dernière journée aujourd’hui samedi 19 février 2022

JC Reynaud