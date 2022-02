Le pari gagnant du fabricant de piscines Aboral en Saône et Loire

Véronique Gasciolli, PDG de l'entreprise Aboral est devenue intarissable sur la Saône et Loire. Une ambassadrice comme on les aime sur nos territoires ruraux. Petit tour d'horizon de ce géant français de la piscine qui a fait le choix de s'implanter au coeur de notre département.

Bordelaise, spécialiste du bassin d'Arcachon... et pourtant Véronique Gasciolli peut aujourd'hui endosser la carte d'ambassadrice de la Saône et Loire. La Pdg du groupe Aboral affiche clairement sa fierté d'avoir choisi il y a deux ans la Saône et Loire, et surtout le secteur de Simandre, pour développer leur 3e site de production industrielle.

La famille Gasciolli ne tarit pas d'éloges sur la Saône et Loire et les Saône et Loiriens au point de revendiquer cette importance institutionnelle au sein de l'entreprise Aboral, de privilégier les acteurs locaux dans son développement. C'est à un point tel que le traditionnel cadeau offert aux revendeurs des piscines Aboral, réunis en congrès annuel cette semaine, a pris une connotation très locale... au détriment des traditionnels cannelés du Bordelais.

Un marché de la piscine individuel dopé par la COVID 19

Autre secteur très dynamique et marqué par la crise sanitaire, c'est bien celui de la piscine individuelle, au point que la France arrive en 2e place derrière les Etats-Unis en terme d'équipements. C'est dire l'ampleur du phénomène. Et lorsqu'on pose la question sur un éventuel ralentissement du marché à Véronique Gasciolli, tous les indicateurs laissent entendre que le sujet est encore loin de s'apaiser.

C'est simple la PME familiale affiche un chiffre d'affaire qui se multplie par deux chaque année depuis 4 ans. Sur l'année 2021, l'entreprise ECP (Etude et Conception Polyester) et sa marque Aboral Piscines affiche un chiffre d'affaire de 21 millions d'euros. L'année prochaine ? Les premières projections laissent planer un prévisionnel à hauteur de 28 millions d'euros.

"Leader français en qualité premium de la coque polyester" aime à rappeler la PDG du groupe.

Un site Saône et Loirien déjà trop restreint .. et déjà un agrandissement

Le site de Simandre ouvert à l'automne 2020 fait déjà face à un surcroit d'activité au point que ce sont 3,6 millions d'euros d'investissement qui vont être consacrés à un agrandissement de 3000 m2, portant le site de Simandre à 8000 m2. Véronique et Alain Gasciolli, accompagnés de leurs enfants, Pierre-Antoine et Anäis ont tenu à saluer l'engagement des collectivités locales dans l'accueil réservé, "c'est inédit et on tient à le dire haut et fort", en présence de nombreux élus locaux, invités pour l'occasion.

Face à ce surcroît d'activité, le site de Simandre recrute encore et toujours, une quinzaine de nouveaux emplois va fleurir dans les mois qui viennent. L'entreprise recherche régulièrement des chauffeurs super lourd-grutier, des moulistes mais aussi des gestioaires de ventes - Si vous êtes interessé - [email protected]

La marque Aboral propose déjà plusieurs dizaines de modèles au catalogue et son appêtit n'a pas l'air de vouloir se calmer, avec en ligne de mire les marchés allemand, belge et Suisse. Cerise sur le gâteau, la Saône et Loire est devenu un marché très dynamique, au point de rivaliser avec des départements plus ensoleillés. Signe du réchauffement climatique ?

Laurent Guillaumé