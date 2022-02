AVIS DE DECES - Madame Aurélie Germaine LAPEYRONIE née SEGUY

CHALON-SUR-SAÔNE, - DEMIGNY, - CONDAT-SUR-VÉZÈRE (24)



Roland et Pascale LAPEYRONIE, ses enfants ;

Alexia et Nicolas LEBEAU,

Yoann et Adeline LAPEYRONIE,

ses petits-enfants ;

Lizéa, Luca, Axel,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

François et Sabrina MARTIN,

ses neveux et nièces et leurs enfants Clara, Léana,

ainsi que toute la famille et amis,

ont la peine de vous faire part du décès de

Madame Aurélie Germaine LAPEYRONIE

née SEGUY

survenu à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 25 février 2022 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de fleurs.

Germaine repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Roger Lagrange, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.