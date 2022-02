Retour en images sur l'élection des reines du Carnaval de Chalon 2022 (1/2)

Plus de 500 personnes se sont rendues ce dimanche 20 décembre à la Salle Marcel Sembat pour l'élection des reines du Carnaval de Chalon 2022. Neuf candidates étaient en lice. Si les lecteurs d'Info Chalon connaissent déjà le nom de la nouvelle reine, Cordélia Covillers, 18 ans, voici notre retour en images sur ce temps fort annonciateur d'un Carnaval qui s'annonce aussi beau que le sourire des neuf candidates.

Préparée en 3 semaines au lieu d'une année habituellement, l'élection des reines de Carnaval de Chalon est un de ces moments que les Chalonnais et Grand Chalonnais ne manqueraient pour rien au monde.

Preuve, s'il en fallait, vous avez été plus de 500 à se rendre ce dimanche 20 février dès 13 heures 30, à la Salle Marcel Sembat pour élire celle qui prendra la succession de Sidney Roussel. Hélas, étant positive au Covid, cellle qui règne sur le Carnaval depuis 2020 n'a pas pu assisté à ce temps fort de la vie Chalonnaise, tout comme le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, pour les mêmes raisons.

Mais qu'à cela ne tienne, celle qui cédera sa couronne ce dimanche a tenu à délivrer un message d'encouragement, durant la cérémonie, aux neuf candidates.

Juste avant la cérémonie, nos neuf candidates ont reçu les conseils avisés des deux vice-reines, Océane Chanussot et Manon Joseph. Et pour les encadrer (les choyer aussi), Nicole Bernardon, Brigitte Jimenez et Annabelle Roth, les bienveillantes responsables de la Commission des Reines.

C'est en maître de cérémonie que le nouveau président du comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, Sébastien Mercey, a animé avec brio pour la première fois la cérémonie, premier grand événement de notre ville depuis l'allègement des mesures sanitaires.

Tour à tour, les candidates se sont présentées :

Léa Bouvret, 20 ans (Avenir-Aubépins-Saint-Gobain), passionnée par la mode, elle veut ouvrir son propre institut de beauté;

Cordelia Covillers, 18 ans (Boucicaut), étudiante au lycée Saint-Charles, elle est notamment sensibilisée aux problèmes environnementaux;

Noémie Covin, 19 ans (Saint-Laurent), veut ouvrir une boulangerie avec ses frères;

Quand Sébastien Mecey lui a demandé pourquoi les gens devraient voter pour elle, Noémie dira sans détour : «Parce que je suis géniale!»

Adélaïde Deleglise, 22 ans (Saint-Rémy), «J'irais à la rencontre des Chalonnais»;

Amandine Denecker, 20 ans (Chalon-sur-Saône), originaire de Dunkerque (Nord), elle veut devenir hôtesse de l'air;

Océane Diottin, 20 ans (Chalon-sur-Saône),

Amandine Leschelet, 20 ans (Oslon), cela fait 10 ans que la jeune femme pratique le judo, elle veut aider à la protection des animaux en voie d'extinction;

Lisa Meunier, 21 ans (Sassenay), elle veut intégrer Disneyland Paris;

Ophélie Pierret, 21 ans (Chalon-sur-Saône);

Honorine Vincent, 20 ans (Plateau Saint-Jean)

Juste avant l'entracte durant lequel le public était invité à choisir sa candidate, c'est la revue Divines fantaisies a présenté son nouveau spectacle.

Parmi les élus présents, citons entre autres, Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, représentant le maire, Véronique Avon, conseillère municipale déléguée Animation commerciale, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, et Paul Thebault, conseiller municipal chargé de mission Suivi des délégations de service public et commission de sécurité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati