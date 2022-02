Détente et éclats de rire lors de cette soirée théâtrale organisée par "les Amis de l’église St Just" de Fontaines ce samedi 19 Février.

Un peu plus de 170 personnes avaient pris place dans la salle St Hilaire de Fontaines pour assister à la représentation des Zygorémois ̏Au pensionnat des toujours jeunes˝ pièce de Jérôme Dubois avec la participation de Blandine pour la mise en scène. La troupe, comme le laisse penser le nom, est originaire de St Rémy. 2 ans de travail, entrecoupés d’arrêt covid pour monter cette rocambolesque situation de quatre vieilles filles, Aglaé, Pétunia, Eglantine et Anémone qui ne veulent pas quitter la maison dont elles sont locataires, au grand dam des propriétaires. Les décors faits maison et les tenues bien choisies des 8 acteurs vous mettaient dans le contexte dès l’ouverture du rideau. après les quelques mots de bienvenue de Laurent Demouron, président des "Amis de l'église St Just".

Le temps de cette soirée, Marie-Jeanne, Françoise, Laurence, Annie, Julien, Bruno, Fabienne et Arnaud ont permis au public d’oublier les tracas du quotidien et la crise sanitaire, même si le masque était de rigueur dans la salle. Fous rires, applaudissements et rappel des comédiens à la fin étaient la preuve d’un public ô combien enthousiasmé.

Les Zygorémois jouaient bénévolement pour apporter leur contribution à la collecte de fonds lancée par "les Amis de l’église St Just" de Fontaines, au profit de la restauration de l’église St Just, monument du XIIIème siècle.

C.Cléaux