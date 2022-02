CONSEIL MUNICIPAL - Un budget de plus de 15,2 millions adopté à la majorité

Et pour cause, à l’ordre du jour de la première séance de l’année figuraient notamment les votes des deux budgets primitifs 2022.

Cette année le budget principal sera de 15 201 634,17 €, à savoir 8 688 499 € en section de fonctionnement et 6 513 135,17 € en section d’investissement. En progression de 635 945,05 €, soit 4,37 %, par rapport à celui de 2021. La section de fonctionnement est pratiquement à l’identique avec une augmentation de seulement 22 962,59 €, soit 0,27%, si on compare avec l’exercice précédent. La section d’investissement est en hausse de 612 982,46 €, soit 10,39%, par rapport à l’an passé, et de 808 062,17 €, soit 14,16 %, si on remonte à 2020.

Un budget principal que n’ont pas adopté les six élus de l’opposition. Christine Louvel s’en est longuement expliquée. Dans un premier temps, l’élue minoritaire, après avoir tenu à remercier tous les agents des différents services pour leur travail, leur professionnalisme et leur sens du service au public a indiqué que les membres du groupe « Avec vous demain » regrettaient de ne pas avoir pu les rencontrer depuis mars 2020 et qu’aucune visite des différents services et locaux n’ait pu être effectuée. A ce sujet, Karine Plissonnier, adjointe en charge des finances, des ressources humaines et de la politique de la Ville, a fait remarquer que depuis deux ans nous avons tous vécu une période compliquée à cause du Covid-19, avec toutes les conséquences qui en découlent, l’une d’entre elles étant la complexité pour les agents de la commune de se réunir.



Malgré toutes ces études...

Christine Louvel a également confié « Nous remarquons une hausse importante des frais d'externalisation, de nombreuses études faites aussi par des cabinets extérieurs ou encore des frais d'audit. Malgré toutes ces études, nous constatons que les coûts, par exemple sur la rénovation de la salle Jarreau, ont été sous estimés. Lors du débat d’orientation budgétaire, il n’était pas question, par exemple, d’une cuve de récupération des eaux pluviales, seulement une au centre technique municipal. Nous n’en remettons pas du tout en cause l’intérêt, mais nous nous étonnons qu’elle n’ait pas été prise en compte plus avant dans le projet de réhabilitation de cette salle ». « Tous ces diagnostics sont demandés par les agents, par les services. Ils veulent savoir s’ils sont dans le vrai. Tout un service ne peut pas porter tous les dossiers » a fait observer Karine Plissonnier. Avant que Jean-Pierre Girardeau, chargé des travaux publics, du patrimoine communal, et de l’urbanisme, ne précise. « Le budget de la salle des fêtes est maintenu. C’est la commission des équipements, des travaux publics, de l'urbanisme, des transports et de l'environnement qui a émis le souhait de mettre une cuve de récupération des eaux pluviales à la salle Jarreau. J’espère pouvoir vous inviter pour une visite du chantier de la salle des fêtes par les élus courant mars ».



« Dans la vie il faut éviter de s’endetter... »

La cheffe de file de l’opposition a également déclaré « Nous ne partageons pas votre approche, vous faites des économies sur le budget de fonctionnement pour avoir de l'autofinancement et ne pas emprunter. Le crédit est pourtant peu cher, inférieur à l'inflation, et les investissements comme les travaux sur la salle Alfred Jarreau seront utilisés sur de nombreuses années ». Et Karine Plissonnier de lui répondre « Un moment dans la vie il faut éviter de s’endetter. On doit faire très attention avec l’argent public. Je vous rappelle l’énorme travail effectué par les élus et les services pour rechercher les subventions. En 2020 on a demandé au maire de gérer en bon père de famille ».

« Je préfère être critiqué pour avoir mis trop de caméras que pas assez ... »

Christine Louvel a encore souligné « Nos priorités ne sont pas les mêmes. Vous mettez l'accent sur un déploiement important de la vidéoprotection. Nous savons que c'est une demande de certains habitants, mais le sentiment d'insécurité est-il à ce point profond qu'il nécessite un tel déploiement de caméras, d'une telle envergure ? A contrario certains travaux ou certaines études sont toujours reportés comme la réhabilitation de la résidence Hubiliac. Nous nous félicitons que l'agrandissement du self pédagogique du restaurant Jean Desbois soit enfin à l'étude ». « Si on ne met que quatre ou cinq caméras, cela ne sert à rien. Pour que cela soit efficace, il faut couvrir tout le territoire » a expliqué le maire Raymond Burdin, avant d’ajouter « Je préfère être critiqué pour avoir mis trop de caméras que pas assez ». A propos de la résidence Hubiliac Karine Plissonnier n’a pas manqué d’indiquer « Quand on est arrivés en 2014 c’était comme en 1989 » et Raymond Burdin d’ajouter « Cela va arriver mais il faut être patient ».

Le groupe minoritaire s’abstient...

La conseillère municipale d’opposition a conclu son intervention en affirmant « A travers les lignes de ce budget il est très difficile de se faire une idée de ce qui est consacré à l'accompagnement social, culturel, de nos concitoyens. Votre réponse « S’il y a des besoins, nous y répondrons », pour nous, c'est le reflet d'un manque de projection. Qu'en est-il de l'analyse des besoins sociaux qui devraient déterminer les choix politiques pour la mise en place de services pour toutes et tous quelque soit l'âge des habitants ? Vous avez aussi commandé un audit du service enfance-famille, qu'en est-il ? L'analyse des besoins sociaux n'était-elle pas suffisante pour vous renseigner sur les manques et les moyens à mettre en place pour y répondre ? Du fait de tous ces constats, vous comprendrez que notre groupe minoritaire s'abstiendra ». Le budget principal 2022 a donc été finalement adopté avec les 23 voix de la majorité.

Par contre c’est à l’unanimité que les élus san-marciaux ont approuvé le budget annexe de la ZAC des Fontaines, qui s’élève en 2022 à 7 258 855,46 €, à savoir 3 679 443,19 € en section de fonctionnement et 3 579 412,27 € en section d’investissement. Un budget en baisse de 1,10 % par rapport à l’année dernière, la section d’investissement notamment diminuant de 1,85 %. « On avance, on vend des terrains » s’est félicité Raymond Burdin.

Des subventions demandées au Département...

Deux subventions vont être sollicitées auprès du Département au titre des appels à projets 2022. La première, à hauteur de 15 000 €, se rapporte au financement des travaux de déploiement de deux cuves de récupération des eaux pluviales de toiture (voir ci-dessus). Les sites concernés sont le centre technique municipal et la salle Alfred Jarreau. Ces cuves de récupération permettront d’utiliser l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces végétalisés. La Ville est en effet engagée depuis 2014 dans une programmation d’amélioration du cadre de vie, qui passe en autre par une végétalisation. Le coût de ces travaux est évalué à 64 500 €. La seconde, à hauteur de 24 000 €, concerne la deuxième phase des travaux de déploiement de la vidéoprojection (voir ci-dessus), dont le montant est estimé à 212 190 €. L’opposition a voté pour une demande de subvention pour les cuves de récupération des eaux pluviales mais s’est abstenue pour celle pour les caméras de vidéoprotection, au grand regret du maire.

... et à la Région

Le réaménagement de la bibliothèque municipale, programmé en 2021 et en 2022, se poursuit. La Ville va solliciter le Département au titre du dispositif « Conseil et accompagnement culturels au service des territoires » pour un montant de 9 000 € et la DRAC de Bourgogne Franche-Comté au titre de la Dotation de décentralisation-concours particulier pour les bibliothèques à hauteur de 5 400 €. L’enveloppe financière totale est estimée à 84 148 €. Précisons que la commune s’est déjà vue attribuer en 2021 respectivement 9 500 € et 21 529 € par le Département et par la DRAC de Bourgogne Franche-Comté.

Le service culture propose le 1er avril prochain à la bibliothèque municipale un spectacle tout public intitulé « L’effet barnum ». Pour ce spectacle la Ville va demander une aide financière du Département de l’ordre de 400 € dans le cadre du dispositif Tadam, qui permet aux bibliothèques de bénéficier des propositions artistiques faites par la Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire.

Souhaitant soutenir la création artistique et favoriser la présence des acteurs culturels sur le territoire, la Région est en train d’instaurer un dispositif d’aide intitulé « Aide aux structures de diffusion d’envergure intermédiaire ». La programmation du Réservoir s’inscrit pleinement dans ce dispositif. La Ville va ainsi demander un soutien financier de 10 260 €.



Des travaux de voirie en prévision

D’importants travaux de voirie vont être entrepris rue de la Centaine, depuis la rue Alfred Jarreau jusqu’à la rue du Rosoy ainsi que dans l’impasse privée desservant le n° 12, en vue de la dissimulation du réseau électrique basse tension (coût estimé à 59 960,12 € HT), de celle du réseau de télécommunication (coût évalué à 52 720,35 € HT) et enfin de celle du réseau d’éclairage public (coût estimé à 31 000 € HT). Et également rue Philippe Flatot, dans sa portion entre la rue Claude Debussy et la rue de la Varenne, et rue Curtil Canot, depuis la rue de la Varenne jusqu’à la route de Dôle, afin de dissimuler le réseau électrique basse tension (coût évalué à 71 839,67 €) et le réseau d’éclairage public (coût estimé à 23 000 €). Enfin dans le cadre de la poursuite du renouvellement du matériel vétuste commencé en 2020 et face à un nombre de pannes importantes les vingt-quatre candélabres situés avenue de Chalon, côté entrée de Saint-Marcel, et autour du rond-point des Orlans vont être changés pour le montant de 53 205,50 € HT.

Par ailleurs, le Conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chalon, notamment sur le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement concernant la commune ainsi que sur le projet de Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) du Grand Chalon.



Gabriel-Henri THEULOT