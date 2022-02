Les Cabazou! et le Bavarois Band Bourguignon à la salle de l’espace Brassens de Saint Rémy le 5 mars 2022 à 20h30 pour ̏Le mariage˝.

Pas de mariage réussi sans chansons, ni bonne humeur, et c'est justement ce qui anime les convives qui ne sont autres que la joyeuse troupe des Cabazou!.

Je me marrais, Tu te marrais, Nous nous « marions ! ». La pandémie s'éloigne, les conditions semblent enfin réunies pour célébrer ce mariage plusieurs fois repoussé.

Pour l'occasion les Cabazou! n’ont pas lésiné sur les moyens ... L'espace Georges Brassens a été réservé et un orchestre atypique a été retenu pour animer la cérémonie et le repas.

Il s'agit du célèbre Bavarois Band Bourguignon avec ses costumes folkloriques et ses airs entraînants qui sentent bon l'Alsace et la choucroute bien arrosée .... Pas de mariage réussi sans chansons, ni bonne humeur, et c'est justement ce qui anime les convives qui ne sont autres que la joyeuse troupe des Cabazou!

Ce nouveau spectacle de chansons théâtralisées est un savant mélange de musique, d'humour et de mélodies éternelles.

Vous pouvez les retrouver Samedi 5 mars 2022 à 20h30, à l'espace G. Brassens à St-Rémy. Pour l’occasion, ils vont ouvrir les portes de la salle Brassens à 20 heures. Entrée 7€.

Réservation les jeudis 24 février et 3 mars de 17h45 à 18h45, salle A. Michon située dans le Parc Comtesse Keller à St-Rémy.

Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Pour plus de renseignements (sur le groupe, sur le spectacle) : Envoyez un courriel [email protected] ou tél 06.09.35.11.39

C.Cléaux